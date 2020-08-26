Отели в Москве получили порядка 1,5 млрд рублей в виде грантов на поддержку бизнеса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы направили около 1,5 млрд рублей на поддержку гостиничного бизнеса, который пострадал во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Власти Москвы направили на поддержку отельеров порядка 1,5 млрд рублей в виде грантов. На эти средства было организовано размещение в гостиницах медиков, которые борются с коронавирусом", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, таким образом было решено две задачи - защита семей врачей, работающих в коронавирусных стационарах, снижение риска заражения внутри медицинских учреждений, а также помощь гостиницам и отелям во время пандемии. Для врачей было организовано питание с бесконтактной доставкой до номеров.

Заммэра уточнил, что все гранты распределяет комитет по туризму в соответствии с разработанным порядком, ключевые факторы здесь - готовность гостиниц соблюдать все санитарные требования.

"Наш основной бизнес - это деловой туризм, который практически прекратился в период введения ограничений. Поэтому в конце марта мы вообще были готовы закрыться. Заселение медиков с оплатой через гранты для нас стало спасительной мерой, позволившей сохранить и бизнес, и рабочие места", - сказала генеральный директор отеля Kristinn Кристина Рогожина.

Меры поддержки

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы охвачены свыше 36 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 26 млрд рублей. В первую очередь, помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются.

На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени охвачены практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Москвы - организаций гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг.

Кроме того, субъектам МСП городом в рамках антикризисной поддержки предоставляются льготные кредиты, субсидии, гранты. В частности, льготные кредиты с субсидированными ставками (до 6% годовых по ранее взятым кредитам, до 8% - по новым кредитам) уже получили 388 компаний, объем кредитования превысил 15,9 млрд рублей, еще 393 компаниям одобрены заявки на сумму 9 млрд рублей.