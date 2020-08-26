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Доля убыточных организаций в России в I полугодии 2020 года выросла до 35,3%

Доля прибыльных организаций составила 64,7%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в I полугодии 2020 года, согласно данным Росстата, выросла на 3,9 процентного пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 35,3%. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 64,7%. Соответствующие материалы опубликованы на сайте Росстата.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 4 трлн 308,9 млрд рублей, 35,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 6 трлн 985,7 млрд рублей, 19,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 2 трлн 676,8 млрд рублей.

В I полугодии 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 8 трлн 84,5 млрд рублей.

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