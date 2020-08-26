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СМИ: сотрудничество NASA и SpaceX может быть под угрозой из-за связей Tesla с Китаем

В Конгрессе считают, что Пекин может предоставлять кредиты Tesla при условии выполнения компанией определенных требований китайского правительства

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Конгресс США изучает возможные риски для национальной безопасности, связанные с контрактами между NASA и американской компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщила в среду газета Washington Examiner со ссылкой на свои источники.

Они пояснили, что американские законодатели заинтересовались сотрудничеством NASA и SpaceX в связи с финансовой помощью, которую получает от Китая другая компания Маска, производитель электромобилей Tesla. По данным издания, республиканцы в Конгрессе полагают, что Пекин может предоставлять кредиты Tesla при условии выполнения компанией определенных требований китайского правительства на фоне отсутствия в США законов, способных помешать этому. Если контракты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства со SpaceX будут признаны риском для нацбезопасности, то они могут быть аннулированы, допускает издание.

Сенатор (республиканец от штата Колорадо) Кори Гарднер в интервью газете утверждал, что Пекин может использовать в своих интересах сделки с американскими компаниями для ускорения разработки своей собственной космической программы или усилий по обеспечению национальной безопасности. С целью противостоять "потенциальной угрозе" законодатель предложил две инициативы, которые позволили бы правительству изучать контакты между подрядчиками NASA и Китаем, а также предложил руководству управления изучить такие связи до достижения каких-либо соглашений.

Ранее в США вступил в силу запрет федеральным госучреждениям заключать соглашения с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии пяти китайских компаний: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua Technology и Hytera Communications Corporation, а также их дочерних предприятий.

Теги
СШАКитайМаск, Илон
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