Госдолг Дагестана снизился на 5% в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Государственный долг Дагестана снизился на 517 млн рублей в 2020 году, составив 8,8 млрд рублей. Снижение стало возможным в связи с исключением из госдолга двух госгарантий, сообщили в среду в правительстве республики.

"Государственный долг Республики Дагестан, по последним данным, составил 8,8 млрд рублей и уменьшился в текущем году на 517 млн рублей. Как пояснил министр [финансов Дагестана Юнус Саадуев], это связано с исключением из госдолга государственных гарантий двум предприятиям: "Кикунинский консервный завод" и ООО "Мараби", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Ранее в республиканском Минфине ТАСС сообщали, что размер госдолга Дагестана по итогам 2019 года составлял 9,3 млрд рублей, снизившись на 500 млн рублей. Долговая нагрузка на очередной год и плановый период до 2022 года прогнозировалась с устойчивым снижением.

По данным Минфина республики, уточненные параметры регионального бюджета по состоянию на 1 июля 2020 года составили по доходам 158,4 млрд рублей, по расходам 170,2 млрд рублей. "По объективным причинам в первом полугодии отмечалось небольшое снижение уровня поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет, <…> снижение по неналоговым доходам в основном сложилось по доходам от сдачи в аренду государственного имущества, преимущественно от аренды газовых сетей", - отмечают в правительстве.