Кабмин может начать с 1 октября эксперимент по маркировке табака для электронных сигарет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ может начать с 1 октября 2020 года эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября 2020 г. по 31 августа 2021 г. Предусматривается, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Отмечается, что проект постановления не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иным международным договорам, а также не потребует дополнительных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, название производителя, дату, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.