Лизинговая компания "Спецтранслизинг" приобретет три самолета L-410

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новая лизинговая компания "Спецтранслизинг" (АО "Первая лизинговая компания по развитию специального транспорта", создается Минобороны и "Уральским заводом гражданской авиации"), планирует приобрести на первом этапе три турбовинтовых самолета L-410. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

"На первых этапах в портфель компании войдут три отечественных самолета L-410. Но при понимании огромной емкости внутреннего рынка местных и межрегиональных перевозок и очевидной востребованности этих машин для удовлетворения имеющегося спроса этот портфель, как мы ожидаем, будет планомерно и динамично расширяться", - сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

В пресс-службе уточнили, что льготное финансирование для поддержки поставок самолетов обеспечит Промсвязьбанк. Там также добавили, что на заводе все готово для серийного выпуска этого самолета.

"Регионы России не располагают достаточными собственными средствами для того, чтобы пополнять парк местных линий необходимыми машинами, а также для субсидирования перевозок внутри субъектов федерации. Поэтому заинтересованная государственная поддержка производителя летательных аппаратов для нужд регионов в лице УЗГА позволит реализовать эффективную модель долгосрочного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

О планах по созданию такой лизинговой компании стало известно летом этого года.