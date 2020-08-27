Билеты на пригородные поезда в Крыму начали продавать на сайте перевозчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Продажи билетов на пригородные поезда в Крыму стартовали на сайте компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе оператора перевозок Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

"В целях обеспечения качества и эффективности железнодорожных перевозок в Крыму на сайте компании grandtrain.ru реализована продажа билетов на пригородные поезда", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЮППК Алексея Ильиных.

Уточняется, что ежедневно в Крыму курсируют 82 пригородных поезда с 93 остановочными пунктами. "График движения пригородных поездов ЮППК позволяет осуществлять удобные пересадки пассажирам поездов "Таврия", прибывающих в г. Симферополь из Москвы поездом № 27. Расписание экспресс-маршрутов Севастополь-Евпатория составлено таким образом, что пассажирам удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах", - отмечается в сообщении.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 1 млн пассажиров.