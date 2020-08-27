В правительстве РФ обсудили проект приказа о правилах ТОР

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. В правительстве РФ обсудили реализацию проекта приказа Минтранса об утверждении порядка проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, следует из протоколов заседаний двух рабочих групп по реализации механизма "регуляторной гильотины" (копии есть у ТАСС).

Проект приказа прошел рассмотрение двух рабочих групп по гильотине.

Рабочей группой по железнодорожному транспорту документ был рассмотрен заочно 10 августа. По итогам этого рассмотрения, при восьми голосах "за" и шести "против", группа приняла решение о согласовании проекта приказа. Сопредседателями выступили Виктор Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ, и Анатолий Мещеряков, статс-секретарь - заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

Однако рассмотревшая 14 августа проект приказа рабочая группа по конкуренции единогласно приняла решение не согласовывать проект и направить его на доработку.

Замечания коснулись вопроса пробела в правовом регулировании отношений в процессе перевозки груза. Система ТОР находится в структуре РЖД в связи с функциональной связанностью текущих ремонтов с перевозкой. В замечаниях отмечается, что в проекте не установлен механизм реализации правовых норм. Отсутствует компетентный орган, на который возлагается обязанность по организации и контролю обеспеченности инфраструктуры пунктами ТОР.

Кроме того, отметили во второй группе, проект порядка содержит риски для предпринимательской деятельности. Так, для грузовладельцев это непредсказуемость сроков перевозки, а также отсутствие гарантии сохранности груза и увеличение стоимости поставки в связи с ростом расходов на предоставление вагонов. Собственники подвижного состава могут столкнуться со снижением времени эффективного использования вагона и ростом стоимости его эксплуатации.

Также рабочей группой отмечено, что новый порядок рождает квази-конкуренцию, создание множества локальных монополий организаций, по выполнению ТОР в процессе перевозки. Более того, указывает группа, необоснованно вводятся дополнительные сборы за оказываемые услуги, плата за которые уже заложена в действующую систему тарификации.

Транспортному ведомству рабочая группа предложила представить оценку последствий применения новой системы ТОР для провозных и пропускных способностей железнодорожного транспорта.

Согласно протоколу очного заседания рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития конкуренции от 18 августа, было принято решение согласиться с итогами заседания от 14 августа.