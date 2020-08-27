В Fitch заявили, что угроза новых санкций США стимулирует Россию наращивать добычу золота

ТАСС, 27 августа. Риски введения новых санкций со стороны США стимулируют Россию наращивать добычу золота в 2020-2021 годах более интенсивно, так как в этих условиях Центральный банк РФ будет вынужден увеличивать свои золотые резервы. К 2029 году Россия может стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, следует из прогноза консалтинговой компании Fitch Solutions.

"Нарастающая угроза того, что российские госбанки будут ограничены в долларовых операциях из-за напряженности между странами, подтолкнет Центральный банк к наращиванию золотых запасов. Пока сложности в отношениях с США будут сохраняться, останется и повышенный спрос на золото", - приводит выдержки из доклада американский телеканал CNBC.

По прогнозам Fitch Solutions, добыча золота в России в среднем будет расти на 3,7% год и увеличится с текущих 11,3 млн унций до 15,5 млн унций к 2029 году.

В свою очередь Китай - нынешний крупнейший производитель золота - будет наращивать добычу лишь на 0,2% в год до 2029 года, при том, что предыдущие 10 лет производство золота в стране ежегодно росло в среднем на 3,1%. Столь резкое падение темпов объясняется введением строгих экологических стандартов в этой сфере и закрытием небольших рудников.