Власти Кубани направили почти 5 млрд рублей на поддержку муниципалитетов в пандемию

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в период пандемии коронавируса направили почти 5 млрд рублей для сохранения сбалансированности бюджетов муниципальных образований - из-за ограничений и отмены части обязательных платежей местные бюджеты недополучили запланированные доходы. Об этом сообщил ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев в четверг.

"В этом году на сбалансированность местных бюджетов мы направили почти 5 млрд рублей. Сумма беспрецедентная за последние годы. Связано это, конечно, с необходимостью поддержать муниципалитеты в период пандемии", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что во время пандемии власти региона приняли решение перенести или полностью отменить отдельные виды платежей для бизнеса, в ряде случаев снизили налоговые ставки. Из-за этого бюджеты частично недополучили запланированные доходы, которые могли направить на благоустройство или развитие спортивной составляющей. Именно эту "просадку" доходов местных бюджетов и планируется восполнить за счет краевого бюджета.

"В целом мы каждый год стараемся таким образом поддерживать муниципалитеты, предоставляем дотации на сбалансированность, если это необходимо. Возможности краевой казны сегодня позволяют это делать. В прошлом году направили 1,65 млрд рублей, в 2018 - 1 млрд рублей", - дополнил глава региона.

Региональные меры поддержки

Ранее сообщалось, что субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Краснодарского края, смогут получить компенсацию до 100 тыс. рублей на расширение рынков сбыта через интернет-площадки. Кроме того, власти планируют продлить на весь 2020 год снижение в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД, пролонгировать краевые льготные займы.

Всего на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии власти направили около 18,5 млрд рублей. В эту сумму включены отсрочки платежей, средства на поддержку бизнеса, материальная помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.