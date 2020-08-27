Росатом предлагает усовершенствовать систему закупок для поставщиков IT-решений

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" предлагает изменить систему закупок для поставщиков IT-решений, так как действующая система не позволяет эффективно выстраивать взаимоотношения между заказчиком и исполнителем. Об этом сообщил директор департамента IT госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов на встрече Ассоциации "Руссофт".

"На самом деле должны быть консорциумные конструкции, на самом деле должна быть какая-то история взаимодействия крупных заказчиков с рынком. Мы с вами сейчас должны думать, что делать с закупочным законодательством, потому что такая рука рынка здесь не всегда работает", - сказал он.

"Нам с вами есть над чем поработать именно в законодательной плоскости. Об этом не только я говорю. Я слышал тезисы на эту тему и со стороны руководителей в цифровой области в стране. Не работает эта система, которая работает в 44 и 223 законе на сложные вещи. То есть на commody-товары (товары широкого потребления - прим. ТАСС) работает, а когда тебе надо сделать сложные истории - не очень", - добавил Абакумов.

Он отметил, что разработчик IT-решений, участвующий в закупке, должен понимать планы на заказы на ближайшие несколько лет и видеть четкое техническое задание, которое порой написать не представляется возможным.

"Не знаю рецепта, но гибкость какую-то надо совместно искать", - резюмировал Абакумов, добавив, что Росатом готов обсуждать совершенствование системы закупок для IT-решений на ближайших профильных встречах.