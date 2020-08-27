"Россети" расширят сотрудничество с предприятими ОПК по цифровой трансформации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" намерена расширить сотрудничество с предприятиями ОПК. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Россетей" Константин Михайлик на круглом столе на международном форуме "Армия-2020".

"Мы активно сотрудничаем с организациями ОПК в различных сферах от производства электротехнического оборудования до кибербезопасности. Получается синергия - "Россети" имеют доступ к актуальным российским технологиям, а предприятия ОПК могут наладить выпуск востребованной рынком гражданской продукции", - сказал он. Слова Михайлика приводит Telegram-канал группы.

Среди основных направлений сотрудничества с ОПК - информационная безопасность, мониторинг и диагностика оборудования, реализация проектов "Цифровая подстанция", автоматизация технологического управления, телемеханика, мониторинг линий электропередачи, в том числе с использованием БПЛА. Среди наиболее эффективных реализованных проектов "Россетей" с ОПК: внедрение систем обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА), поставка устройств телеметрии гололедных нагрузок, интеллектуальных приборов учета, телемеханики трансформаторных подстанций, ваккумных выключателей и комплектных трансформаторных подстанций. Ранее, например, "Россети" и Ростех начали производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на отечественной компонентной базе, отметил Михайлик.

Круглый стол прошел при участии комиссии по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения Союза машиностроителей России. Ее воглавляет первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.