"Русский дом" в Давосе откроется летом 2021 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Официальная резиденция России в Давосе "Русский дом" откроется летом 2021 года. Об этом стало известно после того, как Всемирный экономический форум (ВЭФ) был перенесен с зимы на лето 2021 года, сообщил Росконгресс.

"Официальная российская резиденция "Русский дом" в швейцарском Давосе в очередной раз откроет свои двери летом 2021 года. Об этом стало известно после официального сообщения о переносе дат Всемирного экономического форума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Русский дом" за годы своего существования стал одним из центральных мест встречи представителей международных деловых и официальных кругов с узнаваемым форматом и имиджем. Так, ежегодно площадка принимает несколько тысяч гостей из более чем 70 стран.

"Важнейшим элементом "Русского дома" является полноформатная деловая программа, работа над которой ведется круглогодично. Кроме того, "Русский дом" традиционно знакомит представителей международных деловых и официальных кругов с бизнес-возможностями России, инвестиционными проектами, а также демонстрирует богатство русской культуры и традиций на международной арене", - пояснили в Росконгрессе.

Добавляется, что о датах проведения мероприятий в рамках проекта "Русский дом" будет объявлено дополнительно.