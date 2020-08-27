На Хайнане открылась Китайская международная выставка океанических отраслей 2020 года

САНЬЯ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Китайская международная выставка океанических отраслей 2020 года открылась в городе Санья, расположенном в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщает информационный портал "Наньхайван", мероприятие впервые проходит в смешанном формате - с реальным и виртуальным присутствием участников.

Более 500 предприятий зарегистрировались для участия в семидневной онлайн-выставке на Хайнане, среди них - компании, занимающиеся технологиями, инженерным оборудованием, туризмом, рыболовством и другими видами деятельности, связанными с океаническими ресурсами.

В выставочной зоне, посвященной глубоководной науке и технике, представлены передовые средства подводной акустической связи, электронные морские навигационные карты, безэкипажные надводные аппараты, оборудование для мониторинга и дистанционного зондирования и другие технологии. В туристической зоне представлено новейшее снаряжение для дайвинга, серфинга, водных лыж и других водных видов спорта.

Кроме того, организаторы пригласили на открытие хайнаньской выставки семь экспертов для "живого" участия в форуме на тему разумного использования океанических ресурсов и построения конкурентоспособной системы предоставления услуг международного уровня в данной сфере. Более 90 тыс. зрителей смотрели трансляцию выступления специалистов, как китайских, так и приглашенных из-за рубежа.

Выступавший на форуме представитель Китайского нефтяного университета Ян Цзинь отметил, что в рамках проводимой властями КНР политики порта свободной торговли на Хайнане, Китай будет "активно использовать новый потенциал океанической отрасли и способствовать ее модернизации, а также укреплять технологические инновации и углублять сотрудничество в развитии морской энергетики".