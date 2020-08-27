Московский производитель дронов расширит производство за счет поддержки от города

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московское предприятие UVL Robotics получило поддержку от "Агентства промышленного развития" Москвы, подведомственного столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и за счет этого сможет расширить производство мелкосерийных дронов на новой площадке в Отрадном. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента.

"Подбор площадок для локализации производит подведомственная организация департамента - "Агентство промышленного развития". В данном случае суммарный объем инвестиций в проект составил 150 млн рублей. Новая промышленная площадка UVL Robotics позволит компании почти в два раза увеличить производственные мощности, на предприятии будут работать 40 человек", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания UVL Robotics занимается проектированием и изготовлением компонентов, а также сборкой беспилотных комплексов для доставки грузов и инвентаризации складов. По данным пресс-службы, новая площадка позволит почти в два раза увеличить производственные мощности и к концу 2020 года выпускать 100-120 беспилотников в год. Помимо России UVL Robotics работает в Казахстане, Турции и Белоруссии.

В сообщении отмечается, что для получения поддержки от агентства на первоначальном этапе компании нужно заполнить техническое задание, в котором требуется указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, территориальные предпочтения и специализированные особенности будущего предприятия.