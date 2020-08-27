Число запросов со словом "доставка" в Google с начала пандемии выросло в 4 раза

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество запросов в поисковой системе Google со словом "доставка" с начала пандемии коронавируса выросло в 4 раза. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич.

"С марта количество запросов Google, содержащих термин "доставка", увеличилось в 4 раза. Бизнесу в сфере общепита это будет крайне актуально, и мы призываем пользоваться сервисом Think with Google, который помогает предпринимателям анализировать тренды поиска," - сказала она на онлайн-встрече департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Сбербанка и Google с предпринимателями столичного региона "Перезагрузка бизнеса 2020. Новые возможности".

Жунич также отметила, что онлайн-корпорация предоставила 800 млн руб. в виде кредитов на контекстную рекламу в Google и грантов для малого и среднего бизнеса.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, Сбербанк и Google представили совместный антикризисный проект для поддержки предпринимателей "Бизнес класс", в рамках которого планируется до 2021 года дать возможность для поиска работы и развития цифровых навыков более 10 млн человек по всему миру. Также с момента запуска программы по оценкам PricewaterhouseCoopers (международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита) программа поможет создать своим участникам 58 000 новых рабочих мест и принести 254 млрд руб. дохода, а совокупный доход для бюджета страны составит более 45 млрд руб. в виде налоговых, страховых и других отчислений.