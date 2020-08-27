EASA проведет летные испытания Boeing 737 MAX в Канаде в начале сентября

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) планирует провести летные испытания Boeing 737 MAX в Канаде в начале сентября. Об этом говорится в пресс-релизе EASA, опубликованном в четверг на его сайте.

"Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) постоянно работает в тесном сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США и компанией Boeing, чтобы вернуть самолет Boeing 737 MAX в эксплуатацию как можно скорее, однако только после того как убедится, что это безопасно. Стороны достигли договоренности о том, что летные испытания EASA будут проведены в Ванкувере (Канада), начиная с 7 сентября 2020 года", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что испытания на симуляторах пройдут за неделю до этого в лондонском аэропорту Гатвик.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.