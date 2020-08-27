ФАС изучит рекламу о закрытии магазинов Sunlight на предмет нарушения законов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники управлений Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской и Челябинской областям проверяют данные о распространении рекламы о закрытии ювелирных магазинов Sunlight, а также изучают ее на наличие нарушений рекламного законодательства, чтобы принять решение о возбуждении дела в отношении компании. Об этом ТАСС сообщили представители управлений в четверг.

Ранее ФАС России уполномочила региональные ведомства оценить поведение Sunlight на предмет соблюдения выданного ей в июле предписания. По данным УФАС по Челябинской области, в августе в службу поступило обращение от гражданина, который получил сообщение о закрытии магазинов сети и распродаже товара "за бесценок", обратившийся посчитал это нарушением требований рекламного законодательства.

"Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на наличие признаков нарушения "Закона о рекламе" и примет решение относительно возбуждения дела", - сказала собеседница агентства.

В УФАС по Волгоградской области ТАСС также сообщили, что выясняют лиц, которые распространяют рекламу, "запросы направлены".

По мнению заявителя, отметили в пресс-службе УФАС по Челябинской области, эта реклама создает у потребителей представления о реальном закрытии магазина и стимулирует спрос. При этом фактически магазины не закрываются и реклама вводит покупателей в заблуждение.