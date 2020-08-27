Во Франции демонтируют 3 тыс. антенн Huawei

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Французский оператор связи Bouygues демонтирует 3 тыс. антенн мобильной связи производства Huawei к 2028 году. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на компанию.

"К 2028 году у нас не будет антенн Huawei в густонаселенных районах", - отметил президент компании Оливье Руса. Он подчеркнул, что для этого потребуется демонтировать 3 тыс. антенн. Руса также напомнил, что Bouygues ведет переговоры с государством о финансовой компенсации за обязательство демонтировать существующие антенны Huawei. Как поясняет телеканал, компания приняла такое решение именно в связи с запросом властей республики, которые стремятся обезопасить будущую сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

В частности, речь идет о демонтаже антенн в Страсбурге, Бресте, Тулузе и Ренне, в которых расположены стратегические объекты Франции, как, например, база подводных лодок в Бресте.

"Власти не высказывают претензий к антеннам, расположенным в небольших населенных пунктах", - добавил Руса.

В конце июля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция не будет препятствовать использованию технологий китайской компании Huawei при создании систем мобильной связи 5G на ее территории, но намерена защищать свои стратегические интересы.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.