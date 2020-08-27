Волгоградские фермеры увеличили объемы экспорта молочной продукции

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Волгоградской области увеличили поставку молочной продукции за рубеж до $ 200 тыс. за семь месяцев этого года, это почти в 17 раз больше, чем объем экспорта за весь 2019 год, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Волгоградской области в четверг.

"Волгоградские сельхозпредприятия наряду с зерном увеличивают отправку за рубеж молочной продукции, по итогам января-июля 2020 года объем поставок вырос до 200 тысяч долларов. Отметим, за весь 2019 год на экспорт из Волгоградской области отправили молочной продукции на сумму всего 12 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

По данным комитета сельского хозяйства региона, одним из лидеров по наращиванию экспорта стал "Еланский сыродельный комбинат", предприятие поставляет сухую сыворотку, молоко и сливки в Казахстан. Сейчас объемы экспорта в республику составляют 930 тонн.

"Предприятие уже прошло аккредитацию для выхода на рынки других государств Таможенного союза, а также Китая и Узбекистана", - уточнили в администрации.

В настоящее время переговоры с зарубежными партнерами ведут еще два предприятия региона, это маслодельно-сыродельный комбинат "Михайловский" и ООО "Любимый город".