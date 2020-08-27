В Кировской области создадут единую транспортную компанию в 2021 году

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать в 2021 году единую транспортную компанию, которая займется городскими и межмуниципальными пассажирскими перевозками. Это позволит в том числе решить проблему нерентабельности межмуниципальных перевозок в регионе, рассказал в четверг журналистам председатель правительства области Александр Чурин.

Пассажирскими перевозками на городских маршрутах в Кирове занимается муниципальное "Автотранспортное предприятие" (АТП), за межмуниципальные маршруты пригородного и междугородного сообщения отвечает областное предприятие "КировПассажирАвтотранс" (КПАТ).

"У нас городские компании, которые обслуживают город, прибыльные, в то же время межмуниципальные маршруты - убыточные. Мы хотим создать единую транспортную компанию, которая бы зарабатывала в городе, и субсидировала бы за счет своих средств межмуниципальные маршруты. На базе "АТП" и "КПАТ" мы планируем создать в следующем году единого транспортного оператора. Уже проработана маршрутная сетка, определена потребность в автобусах - порядка 600 новых машин, автобусы будут современные, низкопольные, отечественного производства", - сказал Чурин.

Он отметил, что власти планируют сделать единый логотип для компании, предусмотреть единый стиль для автобусов, форму для водителей.