Хуснуллин посоветовал ЕАО сосредоточиться на создании строительной инфраструктуры

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Властям Еврейской автономной области (ЕАО) необходимо создавать инфраструктуру в регионе, чтобы наверстать возникшее отставание по объемам жилищного строительства. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей встречи с врио губернатора региона Ростиславом Гольдштейном.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, одной из тем встречи стали низкие объемы жилищного строительства в ЕАО. За время пандемии регион существенно отстал по данному показателю.

"Марат Хуснуллин отметил необходимость создания строительной инфраструктуры в регионе для того, чтобы ликвидировать отставание по жилищному строительству", - говорится в сообщении пресс-службы Хуснуллина.

Кроме того, обсуждалось развитие сети автомобильных дорог в 2021-2024 годах. Вице-премьер отметил, что правительство РФ готово выделять дополнительные средства на дорожное строительство, если регион будет перевыполнять установленные показатели.

"Следующий крайне важный объект - дорога "Биробиджан - Унгун - Ленинское". Врио губернатора выдвинул предложение перевести ее из региональной собственности в федеральную. Инициатива Гольдштейна будет рассмотрена федеральной властью", - добавили в пресс-службе.