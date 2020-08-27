Группа "Газпромбанк Лизинг" начнет предоставлять бизнесу коммерческую технику с пробегом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Газпромбанк Автолизинг" (входит в группу компаний "Газпромбанк Лизинг") начнет предоставлять бизнесу в финансовую аренду грузовые автомобили и автобусы с пробегом, сообщается в пресс-релизе компании.

Возраст финансируемой техники в зависимости от страны - производителя ограничен 10 годами, а пробег - 1 млн километров. Помимо грузового транспорта, компании смогут оформить в лизинг прицепы и полуприцепы с пробегом. Аванс при приобретении подержанной коммерческой техники составит от 15% стоимости.

По словам генерального директора "Газпромбанк Лизинг" Максима Агаджанова, слова которого приводятся в сообщении, автомобили с пробегом остаются востребованными юридическими лицами по причине своей относительной доступности, особенно на фоне все дорожающей новой техники. Так, согласно данным маркетингового автомобильного агентства НАПИ, объем продаж подержанных грузовых автомобилей в России в 3,4 раза превышает аналогичный показатель по реализуемым новым машинам этого типа.

В компании также отмечают, что в качестве первого платежа может быть зачтен имеющийся у клиента транспорт по программе трейд-ин.

"Газпромбанк Автолизинг" - дочерняя компания Газпромбанка, входящая в состав группы компаний "Газпромбанк Лизинг" и уполномоченная осуществлять услуги финансовой аренды автотранспорта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продукты компании ориентированы преимущественно на сегмент малого и среднего бизнеса.