На социально-экономическое развитие Крыма в 2021-2024 гг. выделят 475,9 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ предлагает утвердить изменения в федеральной целевой программе по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с объемом финансирования в 2021-2024 годах в объеме 475,9 млрд рублей. Проект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 28 июля сообщил журналистам, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП социально-экономического развития этих регионов, которую продлили до 2024 года.

Согласно пояснительной записке, объем финансирования госпрограммы в 2019-2024 годах составит 712 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 85,7 млрд рублей. При этом объем средств уменьшили на 19,2 млрд рублей в связи с рисками неосвоения по объектам и мероприятиям ФЦП в 2020 году. В проекте отмечается, что объем средств планируется снизить по линии Минобрнауки на 519 млн рублей c учетом передачи объектов Минстрою, в тексте не уточняется, каких именно; Минздрава - на 87,2 млн рублей ввиду отсутствия потребности в средствах для создания детского реабилитационного центра мирового уровня, и других.

Финансирование программы в 2021 году предлагается в объеме 84,6 млрд рублей, в 2022 - 91,4 млрд, в 2023 - 150,1 млрд, в 2024 году - почти 150 млрд рублей. Среди проектов, которые реализуют: строительство ж/д подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, обследование техсостояния санаторно-курортных организаций для детей в Евпатории и разработки ТЭО развития их материально-технической базы, строительство и реконструкция объектов Севастопольского госуниверситета.

ФЦП развития Крыма и Севастополя приняли в 2014 году и призвали модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,20 млрд рублей.