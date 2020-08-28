Система преференций начала работать для инвесторов в Арктической зоне России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, предусматривающий преференции для резидентов территории, вступает в силу в пятницу. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 13 июля.

Закон определяет границу Арктической зоны, куда полностью входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также ряд городов (Архангельск, Северодвинск, Норильск) и муниципалитетов.

Резидентом зоны может быть индивидуальный предприниматель или компания, планирующая реализовать новый инвестиционный проект, либо если указанные в заявке виды предпринимательской деятельности являются для компании новыми, то есть не осуществлялись до даты направления заявки. Инвестиционный проект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений в него не превышает 25% от общего объема вложений, предусмотренных бизнес-планом, без учета расходов на приобретение лицензий на пользование недрами. При этом объем осуществленных и запланированных капитальных вложений в проект не может быть менее 1 млн рублей.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Закон предполагает предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.

Любое начинание и энтузиазм жителей

Вступивший в силу закон должен способствовать открытию в Арктической зоне России новых предприятий, в том числе из категории малого и среднего бизнеса, сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Льготы под инвестиционные проекты можно получить при вложениях от 1 млн рублей, что, по его мнению, "является небольшой суммой, поэтому практически любое начинание можно подогнать под статус резидентства".

Свириденко полагает, что реализовывать новые проекты будут, прежде всего, жители Арктической зоны, а не приезжие граждане. "Бизнес на этой территории развивать сложно из-за суровых климатических условий. Этим занимаются только энтузиасты, поэтому он не всегда высокомаржинальный. Строить машиностроительные производства, наверное, будет дороговато, к тому же это грозит высокими издержками, связанными с расходами за электроэнергию. А проекты, касающиеся освоения природных богатств, туризма, это будет активнее развиваться в новых условиях", - отметил собеседник агентства.

Он считает, что для еще более эффективной деятельности резидентов территории необходимо создать для них специальные продукты развития - новые кредитные программы, субсидии. "Если предприниматели смогут получать такие финансовые инструменты для своих проектов, то они будут более успешно развиваться", - добавил Свириденко.

Развитие бизнеса и закрепление населения

Как считают в Минвостокразвития, бизнес в Арктической зоне благодаря принятым законам получил "совершенно новые, уникальные возможности для развития". Однако, по словам представителей министерства, сейчас "точно спрогнозировать количество резидентов даже до конца 2020 года, не говоря уже о пятилетнем сроке, достаточно сложно".

"У нас есть предварительные оценки относительно количества компаний, которые планируют войти в число резидентов. Для себя мы ставим задачу привлечь до конца года порядка 50 резидентов Арктической зоны РФ и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктике. Вместе с тем, в рамках новой государственной программы развития Арктической зоны РФ мы фиксируем цель - 250 резидентов до конца 2024 года", - рассказали ТАСС в Минвостокразвития.

При этом сами арктические регионы рассчитывают, что принятые законы дадут мощный стимул для создания новых предприятий на Севере, появления новых рабочих мест и закрепления населения. Так, в Министерстве экономики Якутии считают важным, что для получения статуса резидента инвесторы должны быть зарегистрированы на территории республики. "Мы ожидаем, что закон позволит стимулировать создание новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест в Арктической зоне РФ. Соответственно, привлечь, закрепить [людей] и повысить качество жизни местного населения, постепенно снизив уровень бедности", - сообщили в ведомстве.

С этим соглашается координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев. По его словам, законы дают возможность "подтянуть" в Заполярье малый и средний бизнес, раскрыть внутренние возможности предпринимателей в арктических регионах. Он подчеркнул, что сейчас "в Арктику ежегодно вкладывают сотни миллиардов рублей, но делают это в основном крупные корпорации и государство".

"Нам же важно появление прослойки проектов небольших и средних, которые обеспечат функционирование полноценной экономики, связанной не только с горнодобычей, металлургией и транспортом, но и с сервисом, "легкими" отраслями, ориентированными на повышение качества жизни людей. Такие проекты есть уже сегодня, господдержка позволит их реализовать", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также считает новые меры государственной поддержки инвесторов в Арктике беспрецедентными. Он отметил, что бизнес проявляет большой интерес к возможным льготам. "На сегодняшний день уже как минимум четыре компании [в регионе] приняли решение о реализации своих инвестиционных проектов. Это только начало, мы ожидаем большого количества заявок на статус резидента Арктической зоны России уже к концу 2020 года", - добавил он.