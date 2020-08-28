Бывший председатель правления "Востокугля" вернул себе половину доли компании

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск предпринимателя Александра Исаева на восстановление его 50% доли в компании УК "Востокуголь", где до апреля 2020 года он занимал должность председателя правления. Информация опубликована на сайте суда.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке арбитражного дела. Детали решения не уточняются.

Компанией "Востокуголь" Исаев владел совместно с предпринимателем и основателем группы "Аллтек" (в которую входит "Востокуголь" - прим. ТАСС) Дмитрием Босовым, покончившим с собой в мае 2020 года в возрасте 52 лет.

В апреле 2020 года Исаев был снят с должности председателя правления УК "Востокуголь" и продал свою долю члену совета директоров группы "Аллтек" Олегу Шемшуку. В мае он обратился в суд и попросил признать недействительным договор купли-продажи, восстановить его в правах на эту долю.

На заседании 20 мая Арбитражный суд Московской области в качестве обеспечительной меры наложил арест на долю Шемшука в уставном капитале УК "Востокуголь". Мера действует до момента вступления в силу итогового решения по делу. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, в споре о владении долей суд привлек вдову и отца Дмитрия Босова - Катерину Босову и Бориса Босова.

"Востокуголь" основан в 2012 году и занимается разработкой угольных месторождений в регионах Сибири.