Строительство 72-метрового моста для соединения двух сел началось в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к строительству 72-метрового моста через реку Тихая на севере Приморья, который восстановит автомобильное сообщение между селами Новопокровка и Чернышевка. В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что мост, который соединял дорогу между населенными пунктами ранее, разрушен, и местным жителям приходится ездить в объезд, по грунтовой дороге.

Через Чернышевку проходит Дальневосточная железная дорога. Новопокровка, где живет более трех тысяч человек, находится северо-западнее. Расстояние между селами составляет семь километров.

"Приморские дорожники приступают к сооружению 72-метрового железобетонного мостового перехода через реку Тихая в Анучинском районе. <…> Сейчас мостостроители на месте обустраивают городок, завозят технику, готовят площадку и подъездные пути, приступают к земляным работам", - говорится в сообщении.

Перед возведением моста дорожным рабочим предстоит перенести линию электропередач, расположенную в зоне работ. Строительство трехпролетного моста на четырех опорах планируется завершить в 2021 году.