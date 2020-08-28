ФАС потребовала от Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков приложений

Соответствующее дело в отношении Apple служба возбудила дело в августе 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). "Комиссия ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием", - отмечается в сообщении ФАС.

Кроме того, предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала. Компании надлежит исполнить требования до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС в течение 5 дней со дня выполнения.