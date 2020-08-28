Аэропорт Сочи в "бархатный" сезон примет дополнительные рейсы авиакомпании Smartavia

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia запустила дополнительные рейсы из Архангельска, Белгорода и Сыктывкара в Сочи на период "бархатного" сезона . Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова, распространенном в пятницу.

"Авиакомпания Smartavia запустит дополнительные рейсы в Международный аэропорт Сочи из трех регионов страны. Так, с 11 по 18 октября добраться из Архангельска и Белгорода в Сочи можно будет дополнительными рейсами по воскресеньям. Вылет из Архангельска запланирован в 07:00, прибытие в Сочи - в 10:30", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отправление из Сочи в Белгород будет осуществляться в 11:30, прибытие - в 13:20. Вылет в обратном направлении - в 19:50, прибытие на курорт - в 21:40. Также с 12 по 19 октября планируется осуществить дополнительные рейсы в Сочи из Сыктывкара по понедельникам. Вылет из Сочи запланирован в 08:20, прибытие в Сыктывкар - в 11:40. Отправление в обратном направлении - в 13:00, прибытие в курортную столицу - в 16:15.

Все полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737.

Кроме того, авиакомпания продлила программу полетов в Сочи на осень. Прямые рейсы из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Белгорода и Омска продолжатся до конца октября 2020 года. Стоимость авиабилетов составляется от 3 650 рублей.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, по итогам 8 месяцев 2020 года - около 3,3 млн человек. Ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщали, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации на курорте прогнозируется стабильная загрузка в межсезонье и зимой.