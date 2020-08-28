ЦБ зафиксировал всплеск жалоб к Мосбирже из-за остановки торгов фьючерсами на нефть WTI

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Банк России зафиксировал всплеск жалоб инвесторов в отношении Московской Биржи из-за последствий падения цены до отрицательных значений и остановки торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI в апреле. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале регулятора.

Во II квартале 2020 года в отношении субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 614 жалоб (в 2,7 раза больше, чем годом ранее), отмечает регулятор. "При этом более половины жалоб поступило в отношении Московской Биржи из-за последствий резкого падения цены до отрицательных значений и остановки торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI в апреле", - пояснили там.

20 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) после его падения на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) до нижней границы ценового коридора торговой площадки в $8,84 за баррель. В это время торги фьючерсом на NYMEX продолжались, уходя в отрицательную зону, вплоть до минус $40,32 за баррель. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, - по минус $37,63 за баррель. В результате многие участники торгов понесли серьезные потери. Иск пострадавших от отрицательных цен на нефть инвесторов к Московской бирже будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы 2 октября.

Без учета этой категории жалоб, ЦБ отметил рост жалоб в отношении брокеров на 42%, до 149 жалоб, и двукратный рост жалоб в отношении манипулирования рынком (до 21 жалобы). "Учитывая, что число клиентов брокеров за последний год выросло с 2,9 до 6 млн лиц, уровень удовлетворенности клиентов остается высоким", - также отмечают в ЦБ.

Также, на фоне слабого притока клиентов в сегменте доверительного управления число жалоб клиентов на мисселинг продуктов доверительного управления банками существенно сократилось (28 жалоб по сравнению с 148 годом ранее).

В целом, основная доля жалоб по-прежнему поступала из Центрального федерального округа - 30% (годом ранее - 52%) и Приволжского ФО -15% (14%). При этом доля жалоб без указания региона заявителя продолжала расти и составила 36% (7%).