В Удмуртии поставят на учет около 20 тыс. га неиспользуемых земель

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Около 20 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения поставят на учет в Удмуртии в 2020 году, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер региона Ольга Абрамова.

"Очень важная для нас задача - осуществить оформление земель сельхозназначения. Она стоит не только перед сельхозтоваропроизводителями, но и перед муниципальными образованиями. В этом году почти 20 тыс. га у нас будет поставлено на кадастровый учет, это данные по юридическим лицам и муниципальным образованиям. Это позволит нам узаконить использование земли, вести больший учет в этом направлении и предлагать, в том числе производителям земельные участки под дальнейшую обработку", - сказала Абрамова.

Она также отметила, что с начала двухтысячных годов на территории Удмуртии выбыло из оборота порядка 125 тыс. га земель, только 245 тыс. га сейчас имеют собственника. "Все остальные земли это земли, которые фактически в коллективно-долевой собственности либо используются на условиях краткосрочной аренды, используются фактически без надлежащих документов", - добавила вице-премьер.

Как сообщал ранее ТАСС, в 2019 году муниципальными районами было введено в оборот чуть больше 5,5 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, что на 17,8% больше первоначальных планов. В конце марта глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике появится центр по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков для развития сельского хозяйства.