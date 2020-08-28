В ЦБ рассказали, что инвесторы все чаще выбирают рискованные активы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Приходящие на рынок инвесторы все чаще выбирают агрессивные варианты инвестирования в рисковые активы, а также продолжают покупать акции, несмотря на опасения второй волны пандемии COVID-19. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

Во II квартале 2020 г. на рынке инвестиций продолжался бурный прирост количества клиентов. "Прежде всего этому способствовали дальнейшее снижение ставок по депозитам и постепенный рост фондового рынка после достижения минимальных уровней, зафиксированных в марте. Кроме того, действие периода нерабочих дней в начале квартала и перевод сотрудников отдельных секторов экономики на удаленную работу расширили возможности для инвестиций тем, кто не мог раньше уделять этому достаточно времени", - отметили в ЦБ.

В частности, общее количество клиентов в сегменте брокерского обслуживания увеличилось до 6 млн лиц (на 19% процентов к I кварталу и 108% год к году), а доля профучастников - кредитных организаций, через которые на рынок пришла основная масса новых клиентов, на рынке выросла за квартал с 76% до 79% по общему количеству клиентов и с 75% до 79% по числу активных клиентов.

При этом клиенты все чаще выбирают агрессивные варианты инвестирования в рисковые активы: российские и иностранные акции, валюту, а также структурные продукты с привязкой к иностранным активам - в надежде на быстрый доход в краткосрочной перспективе. В Банке России также отметили, что несмотря на опасения второй волны пандемии клиенты продолжают покупать акции, ожидая быстрого восстановления. "Это способствует росту и стабилизации рынка. При этом в случае с иностранными акциями доход от роста цены актива может быть нивелирован курсовыми колебаниями в случае укрепления рубля", - добавили в ЦБ.

Согласно данным Банка Росии, по итогам II квартала 2020 г. розничные инвесторы купили российских акций на 127 млрд руб. на Московской Бирже и иностранных акций на 91 млрд руб. на Санкт-Петербургской бирже (рост на 49% и 225% к предыдущему кварталу соответственно). В свою очередь, на валютном рынке объем покупок не превышал уровень прошлого года.