Почти все штрафники ОПЕК+ представили графики компенсации перепроизводства нефти

ТАСС, 28 августа. Большинство стран ОПЕК+, не сократившие добычу нефти в мае-июле в общей сложности на 2,3 млн баррелей в сутки, представили свои графики компенсации перепроизводства в секретариат. Об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях.

Как сообщали источники ТАСС ранее, мониторинговый комитет ОПЕК+ 19 августа рекомендовал странам с неэффективным исполнением соглашения ОПЕК+ компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти в течение августа-сентября. Свои графики добычи они должны были представить в секретариат ОПЕК до 28 августа.

"Большинство членов представили графики", - сказал один из собеседников ТАСС. Он не стал называть тех, от кого планы еще ждут в секретариате ОПЕК, но уточнил, что "вскоре должен подать и Ирак". Другой источник подтвердил, что пока не все прислали свои планы по добыче.

Страны ОПЕК+ сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с в течение мая-июля. Но в мае соглашение было выполнено только на 87%, в июне и июле на 95% без учета добровольного сверхсокращения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Наиболее слабая дисциплина с сокращением добычи оказалась у Ирака, Нигерии, Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго и Южного Судана.

С учетом компенсаций итоговое сокращение добычи нефти в ОПЕК+ в августе-сентябре должно составить 8,85 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как оговорено в соглашении.

Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ назначено на 16 сентября, а министерского мониторингового комитета - на 17 сентября 2020 года.