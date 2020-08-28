Фермеры Удмуртии к концу года получат первые генетические паспорта на коров

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Фермеры Удмуртии получат первые генетические паспорта на крупный рогатый скот (КРС) к концу 2020 года. В них будут содержаться в том числе данные о потенциальной продуктивности стада, сообщила ТАСС в пятницу зампред правительства региона - министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

В 2020 году в Удмуртии начали формировать базу данных генотипов и фенотипов племенных животных, это позволит рассчитать племенную ценность КРС и увеличить продуктивность дойного стада.

"Для этого мы сейчас уже собрали 6 тыс. генотипов животных через выщипы и отправили в лабораторию в Ирландию, где будет проводиться генотипирование, разбор нашего генома. Еще 2 тыс. генотипов у нас сейчас на сборе, первые результаты мы получим уже к концу текущего года. Что будет результатом? Это будут генетические паспорта у хозяйств на руках, а у нас - данные по потенциальной продуктивности, потенциальному жиру и белку, данные по хозяйственному использованию. Это одна из частей индекса, который у нас должен сложиться к 2024 году", - сказала Абрамова.

Она отметила, что в проект уже вошли восемь племенных хозяйств из 40 планируемых, при этом власти возмещают фермерам 80% расходов, связанных с оформлением генетических паспортов.

"На самом деле это огромная хозяйственная польза с точки зрения отбора скота. Если мы реализуем скот, то мы понимаем, что лучшую популяцию мы оставляем себе, а тех, кто нас не удовлетворяет по уровню развитию стада, мы реализуем. Это более целенаправленная селекционная работа", - добавила собеседница агентства.

Как сообщал ранее ТАСС, в Удмуртии решили создать первую в молочном животноводстве России региональную базу генотипов и фенотипов коров. Для расчета племенной ценности животных будут оцениваться как их индивидуальное развитие с учетом кормления и содержания, экстерьер и конституция, так и происхождение, а также качество потомства, продуктивность, состав молока, состояние здоровья, генетические болезни и способность давать гипоаллергенное молоко. Все эти данные будут вноситься в геномный паспорт, который получит каждая корова, содержащаяся в племенных хозяйствах республики. Оптимальный селекционно-генетический индекс для племенного стада КРС республики будет разрабатываться поэтапно до 2024 года.