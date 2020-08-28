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ЕАЭС и АСЕАН пролонгировали программу сотрудничества до 2025 года

Стороны также договорились о проведении в сентябре круглого стола "Адаптационные механизмы ЕАЭС и АСЕАН для поддержания интеграционного развития в период пандемии"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли решение пролонгировать программу сотрудничества до 2025 года. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"28 августа Евразийская экономическая комиссия приняла участие во встрече министров по экономике АСЕАН. По итогам встречи принято совместное заявление, которым пролонгирована программа сотрудничества", - отмечается в сообщении.

ЕЭК также отмечает, что стороны договорились о проведении круглого стола "Адаптационные механизмы ЕАЭС и АСЕАН для поддержания интеграционного развития в период пандемии", который пройдет в конце сентября в рамках семинара "Россия - АСЕАН: совместный ответ на вспышку COVID-19".

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