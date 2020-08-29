По новому участку Большого Казанского кольца запустили автомобильное движение

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение по новому участку Большого Казанского кольца запустили в субботу в Татарстане. Его длина - 800 м, строительство началось в июле 2019 года и было ускорено на 5 месяцев.

Также состоялся запуск трамвая по закольцованному маршруту №5, приуроченное к празднованию 100-летия образования ТАССР.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, президент республики Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Строительство Большого Казанского кольца началось в 2010 году, однако реализация последних двух этапов, позволяющих в дальнейшем закольцевать движение, было приостановлено. В 2019 году работы возобновили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Финансирование первого этапа составило 2,3 млрд рублей, 1 млрд из которых - федеральные средства.

Новому участку присвоено название "Магистраль 100-летия ТАССР". "Его строительство было самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами автомобильного движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами", - рассказали в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 м для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе построен путепровод под 4 полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии.

"К празднованию дня работника дорожного хозяйства 18 октября 2020 года строители планируют ввести первый участок строительства второго этапа Большого Казанского кольца протяженностью 700 м", - уточнили в Минтрансе республики. Полностью открыть движение по второму этапу планируется в 2021 году.