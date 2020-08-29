Хуснуллин: стоимость дороги в обход Балашихи и Ногинска составит 80 млрд рублей

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость строительства платной автодороги в обход подмосковных Балашихи и Ногинска составит 80 млрд рублей. Участок является нулевым этапом новой трассы Москва - Казань, конкурс на его строительство объявят в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил журналистам в субботу вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Балашиха и Ногинск [обход] будет разыгран в течение ближайших двух месяцев. Стоимость порядка 80 млрд [рублей], - сказал он. - Это важнейший участок, но идет в очень тяжелых условиях, с большой плотностью застройки - это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок. Без него Москва - Казань не поедет".

При этом вице-премьер уточнил, что автодорога будет строиться на государственные средства. "Мы сейчас нашли дополнительное финансирование, будем разыгрывать конкурс", - добавил он.

Протяженность нового участка трассы - 66 км, он представляет собой выход на МКАД с трассы М-7 "Волга".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году вместо ранее запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.