Пул проектов под инфраструктурные бонды могут расширить с 300 до 500 млрд руб.

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Пул проектов, сформированный под выпуск инфраструктурных облигаций, может быть расширен с 300 млрд до 500 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы поставили задачу себе порядка 500 млрд [руб.] отобрать крупных проектов. Каких именно инфраструктурных: мы надеемся, что после окончания строительства участка Москва - Казань мы пойдем дальше на Екатеринбург, и нам тоже там нужны будут дополнительные средства. У нас есть хороший проект - связки дороги М5, М7 через Альметьевск, - сказал он. - И обходы городов мы также планируем строить. У людей жизнь стала лучше - машин стало больше и многие города уже задыхаются в пробках".

Ранее в правительстве обсуждалось финансирование таких проектов за счет инфраструктурных бондов на 300 млрд рублей.