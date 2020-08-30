Минский метрополитен закрыл на вход и выход четыре станции в центре города

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре станции Минского метрополитена закрылись на вход и выход с 13:55 на фоне протестных акций, проходящих в воскресенье в центре столицы Белоруссии.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"30.08.2020 в 13:55 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщается в официальном Telegram-канале Минского метрополитена.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов.