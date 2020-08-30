В Белоруссии заявили, что призывы к забастовкам на предприятиях исходили не от рабочих

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Призывы устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходили не от их рабочих коллективов. Об этом в воскресенье заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.

"Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий - МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа, МЗКТ, "Беларуськалия". Да, эти попытки определенную сумятицу и неудобство нам приносили. Кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами? Но ни на один день у нас нигде не остановился конвейер, практически на всех предприятиях выполнялись сменные задания. Предприятия работают в штатном режиме", - цитирует его агентство БелТА.

Заместитель главы правительства также рассказал, что к рабочим предприятий, на которых пытались организовать протесты, обращались представители партнерских компаний с призывом не допустить разрыва кооперационных связей. "Например, продукция "Гродно Азота" дальше перерабатывается на иных предприятиях концерна "Белнефтехим". Поэтому многие трудовые коллективы обратились к работникам "Гродно Азота", чтобы они вначале подумали, прежде чем останавливать свое производство, потому что это нарушит технологическую цепочку", - уточнил вице-премьер.

Кроме того, Назаров сообщил, что Белоруссия в настоящий момент восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промышленного производства. По его информации, его объем в январе - июле 2020 года составил в сопоставимых ценах 97,5% к уровню семи месяцев 2019 года. "Мы не добираем до уровня аналогичного периода прошлого года, но потихоньку идет восстановление. <...> Планируем, что к концу года мы наверстаем, восстановим объемы", - подчеркнул он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Затем некоторые предприятия заявили о готовности к забастовкам.