Интеллектуальное пространство "100% Татарстан" запускает основную деловую программу

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Работа интеллектуального делового пространства "100% Татарстан", открытого в честь столетия республики, начинается в понедельник по основной деловой программе. В рамках второго дня запущенной ранее платформы пройдут панельные дискуссии, пользователи смогут принять участие в онлайн-экскурсиях по туристическим объектам Татарстана.

31 августа на главной сцене платформы планируется показать интервью с главой Ростуризма Зариной Догузовой, продемонстрировать презентацию туристического потенциала Татарстана, рассказать об опыте республики в заявочных кампаниях на крупнейшие международные спортивные мероприятия. Ожидается проведение панельных дискуссий о развитии событийного туризма в условиях новой реальности, о создании и использовании территориального туристского бренда, а также о формировании новых точек притяжения для туристов.

30 августа, в день запуска пространства на его площадке пользователи могли посмотреть трансляции с праздничных мероприятий, которые проходят на различных площадках Казани. Организаторы провели прямые включения из различных локаций города (Горкинско-Ометьевский лес, экстрим-парк "Урам", набережная озера Кабан). В течение дня на главной сцене платформы показывали ролики с поздравлениями от глав российских регионов. В 22:00 прошла трансляции праздничного салюта.

С 30 августа по 10 сентября на платформе пройдут панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по направлениям и отраслям, в которых республика добилась успеха и имеет опыт. Программа онлайн-пространства включает в себя работу более 300 сессий по 21 направлению, таким как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия пройдут онлайн-митапы, интервью с экспертами.

Информационное агентство ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера интеллектуального делового пространства "100% Татарстан".

27 мая 1920 года подписали декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке передали Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.