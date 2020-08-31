Аппарат Титова планирует вести индекс развития МСП в России на основе данных Сбербанка

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей планирует на основе статистики Сбербанка подсчитывать индекс по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена третьему Столыпин-форуму.

"Сейчас мы заключили соглашение [со Сбербанком] и в ближайшее время выпустим первый наш дайджест - индекс по развитию МСП в стране. И он основан на статистике Сбербанка", - сказал он.

По его словам, сегодня аппарат при подготовке статистики пользуется статистическими данным различных ведомств, в том числе Росстата и Федеральной налоговой службы.

Третий Столыпин-форум пройдет 3-4 сентября на площадке МГИМО. Ключевая тема форума в этом году - российский и западный опыт восстановления и поддержки экономики в условиях пандемии. Спикерами и участниками обсуждения станут представители более чем 20 стран.