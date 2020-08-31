Суд не удовлетворил жалобу ФАС на перенос дела по "алмазной" сделке "Лукойла" в Москву

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Четырнадцатый апелляционный суд (Вологда) оставил без удовлетворения жалобу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая пыталась оспорить решение Арбитражного суда Архангельский области перенести рассмотрение дела по продаже "Лукойлом" алмазодобытчика "АГД-Даймондс" структуре "Открытия холдинг". Об этом говорится в картотеке суда.

ФАС в конце мая обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки от 2017 года по продаже алмазного актива за $1,45 млрд. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ тогда одобрила эту сделку. Однако ФАС считает, что покупатели скрыли от правкомиссии важную информацию о конечных владельцах.

Архангельский суд принял решение перенести рассмотрение дела в Арбитражный суд Москвы. ФАС обжаловала это решение в апелляции. Заседание состоялось 31 августа. Согласно данным картотеки, рассмотрение вопроса длилось полчаса. По итогам было вынесено следующее решение: "Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения".

"АГД Даймондс" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Это месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.