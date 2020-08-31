МТС и "Сибур" развернут на заводе в Пермском крае сеть Private 5G

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МТС развернет на территории завода "Сибур-Химпром" в Пермском крае выделенную промышленную сеть Private 5G. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"МТС и "Сибур" развернут на территории завода "Сибур-Химпром" выделенную промышленную сеть Private 5G. Выделенная беспроводная сеть на территории завода будет одновременно поддерживать стандарты 5G и LTE и объединит различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, чтобы использовать телекоммуникационные сети в проектах по оптимизации производства, повышению его эффективности, безопасности и надежности", - сказали в компании.

Отмечается, что пилотный проект на базе оборудования Ericsson будет запущен в течение восьми месяцев. На первом этапе на сети будут развернуты системы, позволяющие оценить ее возможности и протестировать различные цифровые инструменты.

"Промышленные сети Private 5G позволят нам активнее развивать проекты в области промышленного интернета вещей, дополненной реальности, продвинутой аналитики для контроля качества продукции и повышения производительности, которые разрабатывают специалисты по промышленной цифровизации "Сибура", - цитирует пресс-служба МТС слова гендиректора "Сибур-Химпрома" Константина Югова.

В конце июля стало известно, что МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах страны. В компании при этом уточнили, что лицензия получена во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя, где у МТС нет сетей - там компания предоставляет свои услуги при помощи роуминговых партнеров.