Продажи автомобилей в Петербурге с начала года снизились на 22%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в январе-июле 2020 года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в понедельник специализированное аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб".

"В Санкт-Петербурге в январе-июле 2020 года было продано 62 236 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 22% меньше, чем за семь месяцев 2019 года", - говорится в сообщении.

Лидером петербургского авторынка по итогам января-июля стала марка Kia, второе и третье место заняли Lada и Hyundai соответственно. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 7 месяцев составила 8,4% (год назад за аналогичный период - 8,7%).

При этом в июле второй раз в этом году отмечен рост продаж автомобилей по итогам одного месяца: дилеры реализовали 12 тыс. 387 машин - на 11% больше, чем в июле прошлого года. Это самый большой рост продаж, начиная с сентября 2018 года, когда этот показатель составил 14%.

"Июль стал первым месяцем, когда автоцентры полноценно могли работать. На рост продаж повлияли государственные программы поддержки авторынка, очередное падение рубля, а также возможность приобрести по старым ценам автомобили, которые ранее не были реализованы из-за ограничений в работе дилерских центров", - отметил ведущий эксперт "Auto-Dealer-СПб" Евгений Еськов.

В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей - Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.