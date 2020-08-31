ЧБТР рассмотрит корректировку стратегии на фоне пандемии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) видит необходимость корректировки долгосрочной стратегии на фоне пандемии COVID-19, рассказал в беседе с ТАСС глава банка Дмитрий Панкин. В частности, банк развития планируется сделать акцент на проектной экспертизе и работе с малым и средним бизнесом.

"Сейчас назрела необходимость корректировки долгосрочной стратегии. Мы будем ее обсуждать с советом управляющих в следующем году", - сказал он. В частности, глава ЧБТР отметил, что на сегодняшний день крайне важно организовать механизм, который решит вопрос, как деньги, выпущенные Центробанками и выделенные правительствами стран для поддержки экономик в условиях пандемии, будут эффективно доведены до бизнеса.

"Весь мир сейчас завален дешевыми деньгами, отрицательные ставки становятся нормой на финансовом рынке. Такой ситуации никогда раньше не было и для всех участников финансового рынка это большой вызов. К примеру, ЕЦБ сейчас, по сути, обходится без коммерческих банков, он на прямую с рынка скупает многие облигации на сотни миллиардов евро. И тогда возникает вопрос для нас, банков развития: "А где же наше место и где наша роль, когда денег много и деньги дешевые беспредельно?". Поэтому сейчас нужно переосмысливать роль банков развития", - считает он.

Тем самым роль банков развития теперь должна быть не столько в предоставлении денег, сколько в предоставлении интеллектуального продукта, полагает Панкин. На этом фоне ЧБТР старается усилить свою роль как банка, который ведет подготовку инвестпроектов, сопровождает их, в ряде случаев дает гарантии, добавил он.

Кроме того, ЧБТР видит большой запрос стран на "короткие" деньги для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), которые в наибольшей степени пострадали от пандемии. "Многие страны просят нас, чтоб мы не столько занимались долгосрочными инвестпроектами, а поднимали сектор МСБ. Такая корректировка ведется, для этого нам не нужно переписывать свою стратегию, потому что там все это прописано. Другое дело - мы технически пока не можем напрямую работать с МСБ, так как у нас нет офисов во всех странах - членах . Если нет физического присутствия "на земле" и в розничной сети, то банк не может работать с небольшими предприятиями. Здесь получается, что нужны новые модели взаимодействия участников финансового рынка, чтобы работать с малым бизнесом", - сказал Панкин.

Сегодня ЧБТР выстраивает систему работы с малым бизнесом через банки-партнеры, предоставляя целевое финансирование и свою гарантию, а также получая гарантии от местных банков. Глава банка также подчеркнул, что, несмотря на затишье инвестиционной деятельности в апреле - мае из-за высокой неопределенности на финансовых рынках, сейчас ситуация "отнюдь не спящая, наоборот, идет ускорение работы по новым проектам".

О банке

ЧБТР - международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция), банк кредитует проекты в причерноморских странах, отдавая предпочтение инфраструктуре.