Верфи Дальнего Востока могут внести в госпрограмму субсидирования лизинга судов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца года изучить возможность расширения программы госсубсидирования лизинга судов, включив в нее дальневосточные верфи, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.

"Минпромторгу России совместно с Минфином России проработать вопрос о масштабировании программы лизинга судов, в том числе производимых на верфях Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе.

Министерству поручено доложить кабмину о результатах до конца года.

Как сообщал ранее президент РФ Владимир Путин, на субсидирование выплат процентов по лизингу и кредитам в судостроении в этом году, а также в 2021-2022 гг. заложено примерно по 3,8 млрд рублей. 27 млрд рублей было направлено непосредственно на льготный лизинг, а в этом и следующем году на данные цели зарезервировано по 5 млрд рублей, на выплату утильсбора в ближайшие три года заложено по 500 млн рублей.