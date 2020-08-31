В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

РИМ, 31 августа. /ТАСС/. ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Национального статистического института (Istat).

В конце июля эта организация прогнозировала сокращение национального ВВП во II квартале на 12,4% и 17,3% соответственно, однако падение итальянской экономики в итоге оказалось чуть более существенным. Как поясняют специалисты Института, такие данные являются следствием пандемии коронавируса и принятых на ее фоне ограничительных мер в стране.

В апреле итальянское правительство внесло поправки в документ о бюджете, утвердив прогноз по падению ВВП на уровне 8% в 2020 году. Премьер-министр страны Джузеппе Конте также отмечал, что при дальнейшем распространении коронавируса ВВП может снизиться более чем на 10%.

Значительно сократились и показатели внутреннего спроса. Так, расходы на конечное потребление во II квартале текущего года снизились на 8,7% по сравнению с I кварталом. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг за этот период также сократились на 26,4% и 20,5% соответственно.

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в Италии превысило 268 тыс. человек, из которых почти 35,5 тыс. умерли.