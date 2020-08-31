Аграрии Ставрополья обновили парк техники на 3 млрд рублей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края приобрели более 940 единиц сельскохозяйственной техники в 2020 году. Общая сумма вложений превысила 3 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"В 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители края приобрели более 940 единиц техники на сумму 3 162 млн рублей <…> Темпы приобретения техники сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края в 2020 году выше аналогичного периода прошлого года на 15,9%", - цитирует пресс-служба замминистра Сергея Ридного.

По данным министерства, в числе новой техники сельскохозяйственные предприятия закупили новые тракторы и зерноуборочные комбайны. Треть техники закуплена при господдержке. Активно аграрии пользуются программами "Росагролизинга". "Компанией "Росагролизинг" аграриям края поставлено более 196 единиц техники на сумму 725,2 млн рублей, из них 39 тракторов, 33 зерноуборочных комбайна, 25 единиц автотехники и 99 единиц прочей сельхозтехники", - пояснили в министерстве.

По информации Минсельхоза края, ежегодное обновление парка сельскохозяйственной техники позволяет аграриям повышать эффективность производства, в том числе уходных и уборочных работ. Ежегодно во время уборки зерновых для оперативного проведения работ на Ставрополье привлекают технику из других регионов. В 2020 году привлечение техники снизилось практически вдвое.