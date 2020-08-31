"Т Плюс" вложит 255,5 млн рублей в переоснащение ТЭЦ в нижегородском Дзержинске

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" вложит 255,5 млн рублей до конца 2023 года в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ в Нижегородской области. Соответствующее соглашение подписали гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Дзержинска Иван Носков, сообщили в понедельник в пресс-службе "Т Плюс".

"Программа технического перевооружения Дзержинской ТЭЦ включает проекты по замене, модернизации оборудования и внутристанционных коммуникаций. Они позволят повысить энергоэффективность работы станции и системы теплоснабжения города в целом", - отмечается в сообщении.

По словам Андрея Вагнера, компания видит в Нижегородской области надежного партнера, который открыт к использованию новейших инструментов для развития теплоснабжения.

"Соглашение не только откроет перспективы для долгосрочного развития теплоэнергетического комплекса области, но и поможет надежному и качественному обеспечению жителей коммунальными ресурсами", - приводятся в сообщении слова главы региона Глеба Никитина.